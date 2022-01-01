Придумайте название за 5 минут

Это процесс нацеленный на разработку наименования компании, бренда или торговой марки. Казалось бы, что тут сложного, ведь это просто какое-то слово, которое может придумать любой, однако не все так просто, ведь в этом процессе много «подводных камней».
К примеру, придумали вы название «Мир обоев», а оказывается, что такое название уже кем-то используется, домены заняты, зарегистрировать юр.лицо или торговую марку не получается по тем же причинам: оно не уникально, т.к. массово используется на рынке.
Название (naming) должно быть уникальным хотя бы в вашем классе МКТУ (международная классификация товаров и услуг, каждый вид деятельности или товар имеет свой класс, название должно быть уникально в конкретном классе и конкретном регионе).
Самая простая проверка уникальности это наличие свободного домена 1 к 1 с вашим названием, в нашем бесплатном генераторе названий вы сразу можете выбрать подбор домена и моментально проверить его доступность по 1 клику.
Другой способ проверки уникальности это зайти на официальный сайт базы юридических лиц вашей страны и вбить ваше название в поиске, чтобы увидеть есть ли подобные названия, среди уже зарегистрированных юр. лиц.
Виды нейминга для компании или торговой марки, давайте разберемся.
Самые популярные виды формирования названия:
1. Описательный – описывает или указывает на сферу деятельности. Такие названия мы видим повсеместно. Часто, они встречаются в небольшом сокращении: «РосМеталлСнаб» или «СпецБетонПоставка». Такие названия хорошо описывают то, чем занимается компания, это дает целевой аудитории прямой ответ. Однако такой вид формирования названия очень популярен, а значит сложно будет выделиться среди конкурентов и найти короткое и уникальное название.
2. Эмпирический – отражает преимущества бренда, т.е. в названии зашифрованы ваши преимущества или сильные стороны, это может быть «скорость доставки» или «экологичность» продукта. Для примера: «БыстроЕд» или «ЭкоДрайв».
3. Фэнтезийный – выдуманные названия, неологизмы. Этот способ часто используется мировыми брендами (пр. samsung, nokia, adidas и т.д.), название само по себе ничего не означает в смысловом плане (или непонятно большинству клиентов), однако оно имеет максимальные шансы быть уникальным и коротким. Чтобы создать такое название в нашем генераторе названий можно использовать ввод разных слогов, которые будут калькулироваться между собой.
1. Запоминаемость – название должно хорошо восприниматься целевой аудиторией. Предпочтение отдается коротким названиям, ведь чем короче, тем проще запомнить название, однако название более длинные или состоящие из 2 или 3 слов тоже имеют шанс на успех, если легко читаются и воспринимаются. У более длинных названий больше шансов на патентную чистоту.
2. Патентная чистота – возможность зарегистрировать нейминг, как торговую марку или юридическое лицо. Этот шаг неизбежен, т.к. название необходимо запатентовать, чтобы избежать проблем среди конкурентов.
3. Отсутствие негативных эмоций – выбирая название помните, что оно не должно означать или намекать на что-то негативное или пренебрежительное, на такое название целевая аудитория может остро отреагировать. Если название не имеет четкого смысла, проверьте его перевод на разные языки, чтобы избежать негативных значений на разных языках.
4. Лаконичность – простота читаемости, легкость восприятия. Избегайте сложных сочетаний букв, желательно гармоничное наличие гласных и согласных букв. Попробуйте «телефонный тест», продиктуйте название по телефону своим друзьям или знакомым, если они не переспросят «Как, как?», то с названием все хорошо.
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