Придумайте название за 5 минут

Что такое нейминг?

Это процесс нацеленный на разработку наименования компании, бренда или торговой марки. Казалось бы, что тут сложного, ведь это просто какое-то слово, которое может придумать любой, однако не все так просто, ведь в этом процессе много «подводных камней».

К примеру, придумали вы название «Мир обоев», а оказывается, что такое название уже кем-то используется, домены заняты, зарегистрировать юр.лицо или торговую марку не получается по тем же причинам: оно не уникально, т.к. массово используется на рынке.

Название (naming) должно быть уникальным хотя бы в вашем классе МКТУ (международная классификация товаров и услуг, каждый вид деятельности или товар имеет свой класс, название должно быть уникально в конкретном классе и конкретном регионе).

Самая простая проверка уникальности это наличие свободного домена 1 к 1 с вашим названием, в нашем бесплатном генераторе названий вы сразу можете выбрать подбор домена и моментально проверить его доступность по 1 клику.

Другой способ проверки уникальности это зайти на официальный сайт базы юридических лиц вашей страны и вбить ваше название в поиске, чтобы увидеть есть ли подобные названия, среди уже зарегистрированных юр. лиц.